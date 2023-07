'La Tre Mulini di Arielli', si recupera l'appuntamento

Ultimi preparativi ad Arielli per recuperare domenica 16 luglio l’appuntamento con La Tre Mulini di Arielli dopo che il maltempo ha indotto al rinvio della corsa che doveva tenersi inizialmente il 1°luglio scorso.

Imponente e complessa la macchina organizzativa dell’Atletica Rapino in collaborazione con l’amministrazione comunale di Arielli e l’Asd Multisport di Poggiofiorito, ma tutto fila alla perfezione.

La gara competitiva è programmata sulla distanza di 8 chilometri con il via da piazza Crognali alle 19:00, si raggiunge la riva del fiume Arielli (dove si potranno ammirare le vecchie macchine di molitura) per poi risalire e percorrere la contrada San Romano, entrando anche nel territorio comunale di Crecchio, per poi raggiungere l’arrivo di piazza Crognali.

In parallelo anche la passeggiata non competitiva di 4 chilometri e alle 18:30 le gare dedicate ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni.