Di corsa con 'La Tre Mulini di Arielli'

È in preparazione ad Arielli la prima edizione dell’evento podistico “La tre Mulini di Arielli” che vede il coinvolgimento in ambito organizzativo della Libertas Atletica Rapino in collaborazione con l’amministrazione comunale di Arielli e l’Asd Multisport di Poggiofiorito.

Sabato 1° luglio tutti di corsa con lo start alle 18:30 per bambini e ragazzi fino ai 15 anni, a seguire la gara agonistica per gli adulti con partenza alle 19:00. Gara competitiva sulla distanza di 8 chilometri con il via da piazza Crognali, si raggiunge la riva del fiume Arielli (dove si potranno ammirare le vecchie macchine di molitura) per poi risalire e percorrere la contrada San Romano, raggiungendo l’arrivo di piazza Crognali. In parallelo anche la passeggiata non competitiva di 4 chilometri.