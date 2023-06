Federica Figliola regala il campionato italiano Gran Fondo Master al Pedale Rosa

Domenica 18 giugno si è “diplomata” campionessa italiana Gran Fondo l’atleta Federica Figliola di Pedale Rosa, il team di ciclismo femminile fondato dalla teatina Valeria Zappacosta.

Già campionessa europea nel 2022, Federica conquista per l’anno 2023 la maglia di campionessa italiana portando il tricolore all'amica e presidente Valeria Zappacosta.

Grande la soddisfazione per Pedale Rosa, un movimento di sole donne che da ormai due anni promuove il ciclismo femminile in tutte le sue varie sfaccettature, dalla competizione agonistica nella categoria élite per concludersi con le tante attività promozionali realizzate sul territorio nazionale. Una realtà giovane e dinamica che vuole raccontare con la propria attività sportiva, quanto il ciclismo possa essere un volano nella costruzione di connessioni, amicizie e condivisione di momenti tra donne.

Federica Figliola: “Sono orgogliosa si vestire questa maglia, felicissima di aver ottenuto con la vittoria del titolo di campionessa italiana anche la qualificazione al mondiale Master di Glasgow del prossimo agosto, mio obiettivo annuale. Ringrazio tutta la community, il presidente e tutto lo staff tecnico Alessandro Verna (direttore sportivo) ed Emidio Terra (team manager) che giorno dopo giorno mi supportano ognuno a proprio modo nel portare avanti questa mia passione”.

Pedale Rosa oggi conta più di 200 associate e un team race affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana composto da 30 atlete. Domenica dopo domenica ognuna si mette in gioco nelle varie competizioni nazionali a tema ciclismo portando avanti il claim #proudtoride.

Valeria Zappacosta: “Siamo partite un po' per gioco, ma abbiamo sempre avuto le idee chiare su quello che vogliamo realizzare, sono fiera di avere un’atleta come Federica che rispecchia i valori fondanti di Pedale Rosa. Voglio invitare tutte le ragazze a seguirci e prendere in considerazione il nostro movimento per trovare spunti e momenti aggregativi, mi piace pensare che Pedale Rosa possa diventare un luogo comune dove ogni ciclista può trovare le opportunità giuste per cogliere e progettare i proprio obiettivi sportivi incastonandoli tra gli impegni di tutti i giorni”.