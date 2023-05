"Notturna Città di Guardiagrele", sabato l'appuntamento

Quella di Guardiagrele, aderente al circuito Corrilabruzzo UISP, è la prima gara in versione notturna di questa stagione podistica 2023 in tutto l’Abruzzo ma anche un momento di incontro e una festa come tradizione vuole in seno agli organizzatori della Progetto Running capitanati da Franco Giurastante: “Siamo certi che il successo non mancherà dopo l’edizione della ripartenza nel 2022 post pandemia e questo lo dobbiamo all’amministrazione comunale, agli sponsor Cantine Colle Moro, Eurospin, Ristorante Fuori Comune, Rabottini Cicli Sport, Lullo, Gioielleria L’Angolo d’Oro, Acqua&Sapone, Di Prinzio ferro battuto e Caseificio Majelletta”.

Il ritrovo, la partenza e l’arrivo tornano ad essere ospitati a Piazza Santa Maria Maggiore e il programma prevede lo svolgimento delle gare dei bambini e dei ragazzi alle 18:00 su diverse distanze in base all’età, a seguire quella degli adulti competitiva (3 giri di un anello cittadino di circa 3 chilometri) e non competitiva (uno o due giri dell’anello cittadino) alle 19:00.

Per iscriversi, il costo è di 8 euro tramite il portale Timingrun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=145 entro le 20:00 di venerdì 26 maggio e quota che sarà maggiorata a 10 euro per coloro che si iscriveranno sul posto il giorno 27 prima della partenza.