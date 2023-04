Pedale Rosa racconta la Gran Fondo Via del Sale Fantini Club

Pedale Rosa insieme agli organizzatori della Gran Fondo Via del Sale Fantini Club del prossimo 2 aprile a Cervia per promuovere il ciclismo femminile nel mondo amatoriale. Un progetto comunicativo social per raccontare uno degli eventi sportivi nazionali a tema bici davvero “Women friendly”.

Il progetto di collaborazione nasce dalla comune volontà di promuovere lo sport e l’inclusione nel mondo agonistico delle donne, tramite attività di social marketing come lo stories tellinge il supporto ai premi assoluti femminili. Pedale Rosa da diversi anni punta nella promozione del ciclismo femminile come sport tramite diverse iniziative, e Fantini Club come organizzatore di eccellenza di una delle manifestazioni italiane di maggiore importanza.

Pedale Rosa metterà in palio tra le assolute femminili dei due percorsi della Gran Fondo le esclusive calze Xtech realizzate per la più grande community italiana di ciclismo femminile dalla nota azienda italiana.

“Siamo felici si aver realizzato questo progetto comunicativo e raccontare tramite i nostri social come vi siano manifestazioni attente all’inclusione di noi donne nel mondo del ciclismo. Spesso in tante manifestazioni le quote femminili sono disincentivate da organizzazioni lacunose e poco attente alle esigenze di noi donne. Ringraziamo Fantini Club per l’attenzione prestata al nostro movimento e speriamo di continuare insieme a raccontare le attività di questa eccellente manifestazione sportiva”, spiega l’abruzzese Valeria Zappacosta, presidente di Pedale Rosa.

Pedale Rosa sarà presente con il proprio staff tecnico e con il proprio gruppo sportivo il 2 aprile durante la manifestazione e il giorno prima organizzeranno una social ride sulla bellissima costa adriatica.