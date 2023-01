Pedale Rosa, concluso il ritiro MTB a Bocca di Valle

Giorni intensi quelli che si sono vissuti tra le montagne del Parco Unesco della Majella in località Bocca di Valle a Guardiagrele. La sezione élite del team di ciclismo femminile Pedale Rosa ha svolto sotto la guida del direttore sportivo Alessandro Verna diversi allenamenti di tecnica e condizionali sui sentieri del bike park di Bocca di Valle.

Atleta di punta del programma élite di Pedale Rosa è Camilla Marinelli, giovane professionista che rappresenterà Pedale Rosa nelle maggiori competizioni in programma.

“Per quest’anno, come per lo scorso, il mio obiettivo principale è divertirmi e godermi a pieno ogni momento – commenta Camilla Marinelli -. La mia più grande soddisfazione è portare a termine le marathon quelle più dure ed impegnative. Sono determinata a mettermi in gioco. Perciò sicuramente punterò tutto su quelle etichettate long distance. Per il resto, quando non ci saranno le gambe, ci metterò il cuore e vada come vada. L’importante è non arrendersi mai. Ringrazio Valeria Zappacosta, il suo staff tecnico, e le compagne di squadra, per avermi accolta con entusiasmo”.

La sezione élite inizierà il proprio percorso sportivo a Monteriggioni, e ci saranno in obiettivo oltre che Garda Marathon, Hero, e Campionati italiani, anche due tour: Rally di Sardegna e Appenninica.