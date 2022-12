Al via la settima edizione del premio letterario “Storie di Sport” Rocky Marciano

L’Abruzzo è terra di cultura, arte, ambiente, che ha donato e in cui affondano persone che hanno scritto pagine importanti della storia. I primi a venire in mente sono i grandi della letteratura, da D’Annunzio a Silone, da Flaiano a John Fante e Pietro Di Donato. Fante e Di Donato sono nate e vissuti negli Stati Uniti ma le loro famiglie sono originarie della nostra regione. Come la famiglia del celebre pugile Rocky Marciano, ricordato e celebrato a Ripa Teatina con un premio che quest’anno è giunto alla diciottesima edizione.

La “maggiore età” del premio Rocky Marciano – hanno riportato gli organizzatori – è andata in archivio con “con una cerimonia ufficiale di grande spessore” che si è tenuta “nella suggestiva location dell'Antico Convento Francescano”. Cerimonia introdotta da un’anteprima con “i giornalisti Fabio Tavelli, Umberto Zapelloni e Dario Ricci, denominata Race Anatomy a Ripa Teatina e dedicata al mondo dei motori, nella serata condotta da Enrico Giancarli si sono alternati tanti personaggi dello sport che hanno arricchito l'Albo d'Oro del Premio”. “Da Francesco Leocata (Sportivo Abruzzese dell'anno) ad Olena Savchuk (Pugile abruzzese del 2022), passando per l'Isweb Avezzano Rugby e le giovani promesse Valentina Procaccini (collegata in video in vista delle imminenti gare di nuoto), Alessando Mondazzi e Stefano Palanza (tennis), senza dimenticare Enzo Imbastaro, presidente Coni eletto Dirigente sportivo dell'anno, e Pierpaolo Marchetti, al quale è stato attribuito un riconoscimento alla carriera, sul palco i presenti hanno potuto vivere grandi emozioni con storie incredibili – raccontano gli organizzatori - Irma Testa, Pugile dell'anno, si è collegata in video, poiché vittima di una disavventura durante il viaggio per Ripa Teatina” e la grande sorpresa della presenza di “Gianmarco Faraone - Coordinatore Tecnico del Settore Nazionali Baseball Italiane, con origini ripresi, che ha portato un video messaggio di Joel Marciano, la star del diamante che ha promesso a brevissimo una visita nel paese originario del suo illustre parente, indimenticabile leggenda della boxe”.

Al premio Rocky Marciano si è aggiunto negli anni il Festival della Letteratura Sportiva al via in questi giorni. “Dopo aver visto sul podio, in occasione della scorsa edizione, per la prima volta una donna la giornalista calabrese Alessia Principe con 9841, la Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara e il Comune di Ripa Teatina propongono la VII edizione del Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport”, ideato dallo scrittore abruzzese Peppe Millanta e fondatore della Scuola, con il fine di diffondere i valori e i principi dello sport considerato nei suoi molteplici aspetti, con particolare attenzione su principi e valori quali diritti umani, salute, cultura, educazione e integrazione – annuncia il comunicato stampa degli organizzatori della kermesse - la manifestazione è patrocinata da Il Centro Quotidiano d'Abruzzo, Regione Abruzzo e CONI Abruzzo, ed è realizzata con il contributo di Saquella Caffé: unico requisito per la partecipazione è l’aver compiuto la maggiore età in data 1° gennaio 2023”. È possibile partecipare “inviando un unico racconto a tematica sportiva di propria produzione, edito o inedito, in lingua italiana, anche già premiato in altri concorsi, di massimo 7200 caratteri spazi inclusi ed in forma anonima che verrà valutato da una competente giuria composta da: Loretta Santini (Direttrice Editoriale Elliot), Francesca Chiappa (Hacca Edizioni), Francesco Coscioni (Neo Edizioni), Raffaele Riba (editor e scrittore), Lorenza Stroppa (Ediciclo Editore), Roberto Di Pietro (Agente Letterario Edelweiss), Athos Zontini (scrittore e scout per la rivista Achab), Patrizia Angelozzi (Angelozzi Comunicazione), Paolo Primavera (Edicola Ediciones)” entro le ore “ore 24.00 del 15 maggio 2023 e la cerimonia di premiazione avverrà a luglio, all'interno del Festival Rocky Marciano di Ripa Teatina”.

Questi i premi:

Primo classificato, Targa di Merito + €1000 (al lordo delle imposte);

Secondo classificato, Targa di Merito + prodotti tipici del Comune di Ripa Teatina;

Terzo classificato, Targa di Merito.

La Scuola Macondo – l'Officina delle Storie attribuirà inoltre a sua discrezione tre borse di studio per i suoi corsi ai partecipanti ritenuti più meritevoli.

Tutte le informazioni sull’andamento del concorso saranno costantemente aggiornate sulla pagina Facebook del Premio Letterario Storie di Sport @premiostoriedisport e sul sito del Premio http://www.premiostoriedisport.it/

Per informazioni precise è possibile contattare il numero 3201775781 o scrivere all'indirizzo email premioletterariostoriedisport@gmail.com