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Abbandono degli animali durante il periodo estivo, campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato

redazione
Segnalazioni
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Da oggi sui canali ufficiali social della Polizia di Stato , su whatsapp e sul web il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici. 
 
Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”. Inoltre, l’abbandono può mette in serio pericolo sia l’animale sia coloro che si mettono alla guida . 
 
Nello spot, realizzato dalla Polizia di Stato,  si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa , ritorna a casa , prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy. 
 
Non abbandonare gli animali!
 
 
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