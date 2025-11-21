Pubblicato il bando del 9° Concorso nazionale Sinestetica

L'aps Mira e il Centro di Poesia e altri Linguaggi di Chieti, con il patrocinio del Comune di Pescara, annunciano la pubblicazione del bando del 9° Concorso nazionale Sinestetica per poesia inedita e videopoesia – Premio “Rossella Miscia Cecconi” 2026. Il concorso, ideato e diretto da Luigi Colagreco, partendo dalla poesia, intende promuovere una visione interdisciplinare e intermediale della creazione artistica ed è aperto agli autori di ogni età e nazionalità (con testi in lingua italiana) e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Anche questa edizione, come la precedente, è sostenuta dalla famiglia Cecconi in memoria della docente Rossella Miscia.

La scadenza del bando è fissata al 31 gennaio 2026 (regolamento e moduli di adesione su www.concorsosinestetica.it ). Le due giurie, una per la poesia inedita e una per la videopoesia, presiedute dal poeta e critico letterario Loretto Rafanelli, sono composte da poeti, autori e studiosi nel campo della letteratura, della videoarte e della produzione intermediale. Durante la cerimonia di premiazione, che si terrà a Pescara nel mese di maggio 2026, sarà assegnato anche il Premio di Poesia “Città di Pescara – Sinestetica”, riconoscimento attribuito ogni anno a un poeta o a una poetessa di fama internazionale, che nelle scorse edizioni è andato, tra gli altri, ai poeti Valerio Magrelli, Jean Portante, Víctor Rodríguez Núñez, Jan Wagner, Paul Muldoon e Ana Blandiana.