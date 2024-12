Piano neve della Provincia di Chieti: 7 turbine e 65 ditte

La Provincia di Chieti ha predisposto un piano neve dettagliato per la stagione invernale 2024-2025, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade in caso di neve e ghiaccio.

Le risorse disponibili per il piano neve calibrato su un livello "medio" di innevamento comprendono 1890 tonnellate di sale, distribuite in 36 punti strategici del territorio e 7 turbine dislocate in posizioni mirate per intervenire rapidamente nelle zone montane storicamente più critiche.

Il sistema Gps installato su tutti i mezzi, sia provinciali che delle ditte, permetterà alla cabina di regia provinciale di monitorare in tempo reale le operazioni di sgombero neve e distribuzione del sale. Complessivamente, il piano coinvolge 65 ditte affidatarie per un totale di 96 lotti di intervento e prevede un investimento di 845.000 euro.

Presentato dal settore Viabilità nel corso del tavolo tecnico del 21 novembre scorso in Prefettura a Chieti, il piano prevede una suddivisione territoriale in tre ambiti principali: chietino-ortonese, basso vastese e basso Sangro, alto vastese e alto Sangro. A ciascun ambito sono stati assegnati due distretti manutentivi, per un totale di sei, per assicurare interventi rapidi e coordinati in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Lo rende noto la Provincia, evidenziando che oggi entra in vigore l'ordinanza di chiusura al transito delle auto del tratto finale di 3,1 km della SP220 "Maielletta" compreso tra il km 15+800 al km 18+900 ovvero dopo gli impianti sciistici della Maielletta fino al Rifugio Pomilio. L'ordinanza, pubblicata dal settore Viabilità dell'ente, è disposta per motivi di sicurezza trattandosi di una strada di alta montagna che si estende da circa 1700 metri a 1900 metri di quota, soggetta a elevato innevamento ed esposta a severi fenomeni meteorologici.

"Abbiamo messo in campo una strategia organizzativa precisa, che valorizza la collaborazione tra i nostri uffici tecnici, le ditte incaricate e tutti i soggetti coinvolti per garantire una viabilità sicura e continua, anche nelle condizioni più difficili - dice il presidente della Provincia, Francesco Menna - Ringrazio tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questo piano, che rappresenta un esempio concreto del nostro impegno verso il territorio e i cittadini. Ricordo che il nostro è un territorio ricco e variegato, che si estende dal mare Adriatico fino al massiccio della Maiella da 0 a 2700 metri, con quasi il 50% delle strade (800 chilometri) sopra i 400 metri sul livello del mare. Invito la popolazione tutta ad adottare una condotta prudente durante le precipitazioni nevose o in presenza di ghiaccio e a seguire con attenzione le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile regionale".

(Ansa Abruzzo)