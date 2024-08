Â«Seguire le indicazioni del vademecum Sicurezza in montagnaÂ»

Le montagne abruzzesi, in particolare quelle aquilane, costituiscono un unicum di bellezza assoluta: si rinnova agli escursionisti l'invito a seguire in particolare i dieci consigli per vivere la montagna con prudenza, contenuti nel vademecum Sicurezza in montagna presentato e diffuso nello scorso mese di giugno.

Le raccomandazioni sono contenute in una nota della Prefettura dell'Aquila dopo la catena di incidenti mortali in montagna nelle ultime settimane, che hanno provocato cinque vittime.

Il documento, realizzato su iniziativa fortemente voluta dal prefetto dell'Aquila Di Vincenzo, è stato redatto in collaborazione con l'Agenzia regionale Abruzzo di Protezione civile, il Comune dell'Aquila, la Questura; il gruppo Carabinieri forestale, i comandi provinciali della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Club alpino italiano, il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco nazionale della Maiella e il Parco naturale regionale Sirente Velino.

(Ansa Abruzzo)