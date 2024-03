Avviso pubblico Walking Aut

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’inserimento in “Walking Aut”. «Il progetto vuole mettere in luce la possibilità di evoluzione insite sia nelle persone con diagnosi di “Disturbo dello spettro dell’Autismo”, sia delle comunità di appartenenza, sia dei servizi territoriali purché tutti adeguatamente preparati ad un incontro caratterizzato da peculiari specificità» si sottolinea nel bando.

«Il termine “aut” scritto in minuscolo rispetto al più importante “WALKING”, perché l’essere persone con diagnosi di “Disturbo dello spettro dell’Autismo” smette di essere centrale se si sono pensati e costruiti adeguati percorsi di inserimento sociale e lavorativo, a partire da vere e proprie “scuole” di vita protette che portino poi progressivamente alla messa in gioco delle competenze ivi acquisiste in contesti ecologici sul territorio e nelle comunità di appartenenza, anch’essi appositamente sensibilizzati e strutturati» si legge nelle premesse dell’avviso pubblico.

«Sperimentare, su tutto il territorio della provincia di Chieti, azioni finalizzate a favorire percorsi differenziati per la formulazione del progetto personalizzato delle persone con ASD, in una visione unitaria degli interventi incentrati sulla persona, tenendo conto delle sue preferenze, delle diverse necessità di supporto in base alle fasce di età e del livello di funzionamento adattivo; progettare, strutturare e attivare interventi di supporto, anche innovativi rispetto alle unità di offerta già esistenti sul territorio, attraverso lo strumento della co-progettazione con il Terzo Settore e il volontariato; sviluppare modelli sperimentali di intervento che possano dare vita e/o valorizzare buone prassi territoriali» sono gli obiettivi del progetto.

«Percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher. Azione trasversale da garantire è quella della formazione dei nuclei familiari che assistono persone con diagnosi di disturbo dello spettro dell’autismo; progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa. Azione trasversale da garantire è quella della formazione dei nuclei familiari che assistono persone con diagnosi di disturbo dello spettro dell’autismo» sono le linee di intervento di Walking Aut.

«Le domande andranno presentate in modalità telematica (tramite SPID o CIE) con tutta la documentazione richiesta all’Ecad 11 Comune di Lanciano, Capofila del partenariato pubblico-privato, accedendo al seguente link https://lanciano.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_WALKING» o tramite il Qr Code riportato nell’avviso pubblico entro e non oltre il 15 aprile 2024.

Tra le attività previste ci sono tirocini, laboratori e campus. L’avviso pubblico coinvolge tutti gli 8 enti d’ambito sociale in cui è diviso il territorio della provincia di Chieti. Il Comune di Lanciano è capofila nella rete di coprogettazione che ottenuto un finanziamento di €628.179,00 per la realizzazione del progetto nei mesi scorsi, come ha reso noto a gennaio l’assessore alle politiche sociali Cinzia Amoroso.