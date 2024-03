Dipartimento Chirurgico della Asl, è Liberato Aceto il nuovo direttore

E’ il momento delle discipline chirurgiche nelle nomine per il rinnovo dei Capi Dipartimento della Asl Lanciano Vasto Chieti. A conclusione delle elezioni nell’ambito del relativo Comitato, è stato nominato Liberato Aceto come direttore di quello Chirurgico. La componente ospedaliera, dunque, torna in primo piano, a fronte delle nomine fatte in precedenza, che avevano “premiato” quella universitaria nelle persone di Umberto Benedetto e Domenico Genovesi.

Aceto è a capo dell’unità operativa di Chirurgia generale oncologica dell’Ospedale di Chieti dal 2022.

Com’è noto - si legge in una nota dell'azienda sanitaria -, ha sviluppato al “SS. Annunziata” l’attività di chirurgia dell’obesità ed endocrina, diventando punto di riferimento per moltissimi pazienti alle prese con problemi di sovrappeso. Sotto la direzione di Paolo Innocenti si è anche dedicato alla chirurgia laparoscopica addominale d’urgenza. Ha conseguito le specializzazioni in chirurgia generale e chirurgia vascolare e il perfezionamento in flebologia. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

“Chiedo al nuovo direttore di Dipartimento di far crescere l’attività chirurgica - dice il direttore generale della Asl Thomas Schael - e di sostenerla in tutti i nostri ospedali. Abbiamo necessità di ridurre attese e mobilità passiva, un obiettivo prioritario per questa Direzione, perciò mi aspetto grande impegno su questo fronte, anche rispetto alla robotica a Chieti. Ringrazio Felice Mucilli per il lavoro egregio svolto finora, e sono certo che non vorrà far mancare il suo importante apporto per la realizzazione del nuovo edificio per le chirurgie e il blocco operatorio”.

Liberato Aceto rappresenterà l’Azienda anche in seno alla Commissione paritetica mista Asl-Università.