Sul tema "Lavoro – diritti, doveri, sicurezza” il confronto tra il Vescovo Bruno Forte e Suor Alessandra Smerilli

Si terrà nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, alle ore 16.30 all’Auditorium del Rettorato dell’Università d’Annunzio a Chieti, l’incontro sul tema “Il lavoro – diritti, doveri, sicurezza”.

Ad organizzarlo l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto in collaborazione con l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio, come occasione per riflettere circa le problematiche inerenti il mondo del lavoro, mediante l’analisi dei diritti e doveri dei lavoratori e di come sia importante “assicurare la sicurezza” nei propri ambienti per salvaguardare la salute e l’incolumità del lavoratore.

L’evento si inserisce nell’ambito delle “Questiones quodlibetales”, ossia argomentazioni su determinate tematiche che prendono origine dalle dispute universitarie medievali in cui veniva discusso ogni genere di problemi che il Magister doveva coordinare e a cui doveva dar risposta.

Ad aprire l'incontro il saluto del Magnifico Rettore Prof. Liborio Stuppia, a cui seguirà l’introduzione al tema a cura dell’Arcivescovo di Chieti-Vasto, S.E. Mons. Bruno Forte.

Interverrà Suor Alessandra Smerilli, originaria di Vasto, religiosa salesiana, economista e Segretaria del Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Alla luce del recente tristissimo episodio di Firenze e delle morti sul lavoro che rappresentano un'autentica piaga dei nostri tempi , tra gli obiettivi dell’evento vi è quello di riaffermare una cultura del lavoro (attività su cui si fonda la nostra nazione, secondo quanto afferma l’art.1 della Costituzione) che sappia coniugare tutti i valori ad essa pertinenti, con una speciale attenzione ai giovani.