Classifica Financial Times, Teamservice tra le prime mille imprese europee per velocitÃ  di crescita

Nuovo, importante riconoscimento per la Teamservice srl di Vasto, che entra a pieno titolo nella classifica europea delle mille imprese a maggior velocità di crescita. La graduatoria, in cui Teamservice si piazza al 536° posto, è stilata annualmente dal Financial Times e da Statista, la business platform leader al mondo nella raccolta e nell’elaborazione dei dati di mercato e di consumo.

Fondata nel 1995 da Pietro Aquilano, Teamservice, nella sua ormai quasi trentennale attività, si è specializzata e consolidata nei settori software, formazione e finanza agevolata, a cui nel 2023 si è aggiunto il comparto dei crediti fiscali. L’azienda ha sede a Vasto, filiale a Lanciano e sedi operative a Pescara, Fermo e Senigallia, è tra i primi cinque star partner italiani di Teamsytem e fornisce i suoi servizi a 2500 clienti in tutta Italia. Alla base di questo nuovo riconoscimento internazionale ci sono i dati, raccolti da Statista, sull’incremento del fatturato che, tra il 2021 e il 2022, ha fatto registrare un incremento di circa l’80 per cento, numeri che hanno consentito a Teamservice di entrare nel 2023, per il secondo anno consecutivo, nella classifica nazionale Leader della crescita, pubblicata da Il Sole 24Ore.

La graduatoria 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2024 è stilata per l’ottavo anno consecutivo dal Financial Times, il più autorevole quotidiano economico al mondo, fondato a Londra nel 1888.

Nella classifica risultano interessanti anche i dati sulla localizzazione geografica delle aziende: con 83 imprese, Londra mantiene la prima posizione, seguita da Parigi con 34 e Milano a quota 33.