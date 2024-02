Domenico Genovesi nuovo direttore del Dipartimento Servizi della Asl

E’ Domenico Genovesi, noto radioterapista, il nuovo direttore del Dipartimento Servizi della Asl Lanciano Vasto Chieti.

E’ stato nominato con delibera del direttore generale a conclusione delle elezioni del Comitato di Dipartimento, a cui hanno preso parte dirigenti medici e del comparto di Radiologia, Patologia Clinica, Radioterapia, Medicina Trasfusionale, Farmacia Ospedaliera, Medicina Nucleare, Anatomia Patologica, Citodiagnostica, Fisica Sanitaria e Radiologia Senologica.

Genovesi, 58 anni, è direttore della Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di Chieti e professore ordinario della omonima disciplina presso l’Università “D’Annunzio”. Inoltre è presidente del Corso di laurea per Tecnici di Radiologia e radioterapia. Sempre in merito alle attività di docenza, è responsabile della Scuola di Specializzazione in Radioterapia di Chieti. Corposa la produzione scientifica al suo attivo, come autore di oltre 100 pubblicazioni sulle principali riviste medico-scientifiche internazionali e di libri di radioterapia oncologica. Inoltre è membro della Commissione scientifica dell’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica.

Genovesi, il cui incarico avrà decorrenza dal 1° marzo, dovrà occuparsi, tra l’altro, dell’ambizioso progetto del Centro di riferimento regionale e della Costa Adriatica di Radioterapia con annessa sezione pediatrica, finanziata per 8 milioni con fondi Pnrr.

“Auguro buon lavoro al nuovo direttore - è il commento di Thomas Schael - e nell’occasione esprimo il mio profondo ringraziamento a Patrizia Di Gregorio per aver ricoperto il ruolo di facente funzioni dello stesso Dipartimento per un lungo periodo. Confermo la mia personale fiducia alla dottoressa, che resterà membro della Commissione Paritetica Asl-Università”.