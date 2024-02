"La benedett'alme di zi Peppe", la commedia teatrale di medici e infermieri del Day hospital oncologico di Chieti

I medici e gli infermieri del Day hospital oncologico dell'Ospedale di Chieti porteranno in scena la commedia teatrale "La benedett'alme di zi Peppe", scritta da Roberto Troiano e interpretata dalla loro compagnia chiamata “Quelli dell'ultimo piano”.

Il ricavato sarà destinato interamente all'associazione "Voi&Noinsieme Onlus" per l'acquisto di poltrone destinate ai pazienti del reparto.

L'appuntamento è sabato 24 febbraio 2024, alle ore 20.30 (BIGLIETTI ESAURITI), e in replica alla ore 19 del giorno dopo, domenica 25 febbraio 2024, nel teatro parrocchiale della chiesa di San Camillo de Lellis in zona Filippone a Chieti.

I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati in reparto con un'offerta minima di 10 euro (per informazioni 328.5719966).

E' un'opportunità per la comunità di partecipare attivamente al miglioramento del comfort dei pazienti oncologici nel loro percorso di cura, in una serata speciale che si annuncia spensierata e ricca di risate.