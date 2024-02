'Lezioni d'Europa', ciclo di webinar pronto a partire

Il Centro Europe Direct Chieti, gestito dall’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, ed i Centri della rete Europe Direct dell’Università di Siena, Roma Innovazione operativo presso il Formez, dell’Università di Chieti, della Provincia di Verona, del Consorzio Universitario di Trapani Sicilia, dello Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, dello Europe Direct Emilia-Romagna, dello Europe Direct Molise e dello Europe Direct Lombardia hanno organizzato il ciclo di 9 webinar “Lezioni d’Europa”.



Il ciclo “Lezioni d’Europa”, destinato ai docenti e agli studenti degli Istituti Scolastici Superiori e delle Università, ai giornalisti, ai comunicatori, agli amministratori locali e alla cittadinanza tutta, si svolge nell’anno in cui si svolgono le Elezioni al Parlamento europeo, previste nel prossimo mese di giugno e sollecita i cittadini ad approfondire le proprie conoscenze e ad acquisire maggiori informazioni sull’Unione europea, le sue istituzioni, le sue politiche e le opportunità che essa mette a disposizione.



Il programma dei webinar è stato suddiviso in quattro moduli – L’Unione europea e le opportunità di finanziamento - Tempi difficili. L’Unione europea e lo scenario internazionale - Il Green deal, l’intelligenza artificiale e le loro concrete applicazioni - Cittadinanza attiva ed elezioni europee – per offrire uno spazio aperto a tutti i cittadini interessati e per dare loro modo di ascoltare le riflessioni svolte da autorevoli studiosi, esperti e practitioners su alcuni temi cruciali dell’Unione europea.



Programma:



L’Unione europea e le opportunità di finanziamento



15 febbraio | ore 10-11.30 – L’Europa della salute. Il Programma Horizon “Missione cancro”



22 febbraio | ore 10-11.30 – Impara l’arte e mettila da parte: come si presenta un progetto europeo



29 febbraio | ore 10-11.30 – Il programma CERV: cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori



Tempi difficili. L’Unione europea e lo scenario internazionale



7 marzo | ore 10-11.30 – L’Unione europea e il (dis)ordine internazionale



14 marzo | ore 10-11.30 – Fuori e dentro l’Europa. La Brexit e i prossimi allargamenti dell’UE



Il Green Deal, l’Intelligenza artificiale e le loro concrete applicazioni



21 marzo | ore 10-11.30 – Allarme siccità: l’azione dell’UE contro la crisi idrica



4 aprile | ore 10-11.30 – Rendere vivibili le città: il New European Bauhaus



11 aprile | ore 10-11.30 – L’Unione europea di fronte alle sfide e alle opportunità dell’intelligenza artificiale e di ChatGPT



Cittadinanza attiva ed elezioni europee



18 aprile | ore 10-11.30 – Fai sentire la tua voce: le elezioni europee del giugno 2024



PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione occorre seguire la seguente procedura: 1. Andare alla pagina di DFPAuth – Sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e registrarsi: https://auth.formez.eu/?q=user/register ; 2. Una volta registrati su DFPAuth – Sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica andare nella pagina Eventi PA, individuare i webinar a cui si intende partecipare ed iscriversi cliccando sul bottone rosso in alto a sinistra ISCRIVITI, inserendo le proprie credenziali create su DFPAuth.La registrazione viene accettata e poi si ricevono, di volta in volta, i link per l’accesso ai webinar.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione ai singoli webinar viene attestata singolarmente al termine dell’evento, in seguito alla compilazione di un questionario di gradimento. Andando alla voce I MIEI EVENTI, si riceve il questionario. Dopo la sua compilazione la piattaforma rilascia l’attestato di partecipazione.