Borsa di studio Falconio, al via il master a Villa Maiella per Daniel Di Felice

Daniel Di Felice, vincitore della terza borsa di studio Peppino Falconio e fresco diplomato al corso di Enogastronomia e pasticceria dell'Istituto alberghiero Filippo De Cecco di Pescara, ha iniziato il master formativo al ristorante stella Michelin Villa Maiella di Guardiagrele.

Di Felice, venti anni il prossimo settembre, nell'aprile dello scorso anno si è imposto presentando alla commissione di valutazione un rotolino di sgombro e asparagi con patata fondente, nell'ambito del tema "Dal Gran Sasso alla Costa dei Trabocchi. Percorsi del gusto tra gli Ori d'Abruzzo".

Ad accogliere Daniel lo chef stellato Arcangelo Tinari: "E' il secondo studente che viene da noi in seguito alla borsa di studio promossa dalla Fondazione Peppino Falconio. E' stato un piacere la prima volta essere partecipi di questo progetto ed è un piacere accogliere nel nostro ristorante anche Daniel. I ragazzi – ha aggiunto Tinari – sono sempre motivati, si impegnano molto e hanno tanta voglia di fare. Questa collaborazione ci permette di conoscere ragazzi in gamba che hanno voglia di intraprendere questa professione e portarla avanti, merce sempre più rara al giorno d'oggi. Di alunni capaci e meritevoli nelle scuole ce ne sono – ha concluso lo chef di Villa Maiella – ma quello del cuoco è un mestiere molto impegnativo e per arrivare a risultati concreti c'è bisogno di passione, studio, umiltà e tanta, tanta costanza".