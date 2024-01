'La versione di Giorgia', a Chieti la presentazione del libro di Alessandro Sallusti

Venerdì 12 gennaio alle 17,30, nella Sala consiliare della Provincia di Chieti, appuntamento per la presentazione del libro "La versione di Giorgia" di Alessandro Sallusti.

“Una conversazione appassionata - sottolinea in una nota il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Antonio Tavani - in cui la prima presidente del Consiglio donna rivela la sua visione autentica del mondo. Un libro che mette in luce le sfide del presente - dalla crisi energetica all'inflazione - a cui la Premier non si sottrae, ma che anzi affronta con umiltà e amore per la sua Nazione. Un saggio fondamentale per comprendere il nostro Paese e il futuro che ci attende”.

Dialogherà con l' autore Sallusti il giornalista decano Lorenzo Colantonio, vice-direttore de Il Centro. Interverranno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il senatore Etelwardo Sigismondi.