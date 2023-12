Escursionisti salvati nella notte nella zona di Taranta Peligna sulla Majella

Nella serata di ieri tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ed una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono state impegnate per un delicato intervento per il recupero di due escursionisti bloccati a 2500m di quota, nella zona di Taranta Peligna.

Nonostante il forte vento in quota, l’elicottero dell'Aeronautica Militare giunto a supporto delle operazioni da Pratica di Mare è riuscito a recuperare i due, un uomo di Lanciano ed una donna di Guardiagrele, in buone condizioni di salute e a trasportarli presso l’Aeroporto di Pescara, presso il quale c’era ad attenderli un’ambulanza che li ha trasportati in ospedale.

Fonte e foto: Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo - CNSAS