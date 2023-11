In pensione il Dott. Pasquale Colamartino, vero punto di riferimento dell'Avis

Oggi, ultimo giorno di servizio per il Dott. Pasquale Colamartino, Direttore del Servizio Trasfusionale Territoriale dell'Ospedale Civile "San Pio da Pietrelcina" di Vasto, nonché Direttore del Centro Regionale Sangue e componente del Direttivo del Centro Nazionale Sangue.

"Nella sua lunghissima carriera - si legge in una nota della Sezione di Vasto dell'Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue -, ha inoltre ricoperto prestigiosi incarichi in Avis, quale Presidente Regionale Abruzzo e Presidente Nazionale, nonché la carica di Presidente della Federazione Internazionale Donatori di Sangue.

A lui vanno i più sinceri ed affettuosi auguri e tutta la gratitudine dei nostri donatori, per quanto ha fatto e per quanto continuerà a fare per l'immensa solidarietà avisina".