Movimento 5 Stelle, al via le autocandidature in vista delle Regionali 2024

“Al via le autocandidature per comporre la squadra del Movimento 5 Stelle che sosterrà il candidato civico di area progressista Luciano D'Amico nelle nelle prossime elezioni di rinnovo del Consiglio regionale abruzzese, previste per il 10 marzo 2024”: ad annunciarlo è il coordinatore regionale Gianluca Castaldi.

"Gli iscritti abruzzesi che vorranno mettere a disposizione della comunità le proprie competenze - spiega Castaldi - potranno farlo grazie al Movimento 5 Stelle, che si conferma forza politica aperta al coinvolgimento diretto dei cittadini. Ciascun iscritto, che non ha alcun procedimento penale a proprio carico e che soddisfa i requisiti del regolamento approvato dal Comitato di Garanzia, può proporsi, impegnandosi a onorare quanto previsto dal Codice etico votato e ratificato dalla base del Movimento 5 Stelle" conclude.



Il regolamento completo su movimento5stelle.eu

Nella foto Castaldi con il candidato alla presidenza D'Amico