Forte maltempo, disagi anche in provincia di Chieti

Sta creando diversi disagi, in particolare nell'area centrale della costa abruzzese, tra Montesilvano, Pescara e Ortona ed il relativo entroterra in particolare, la pioggia, che è scesa in misura abbondante nelle ultime ore.

A Ortona e a Francavilla al Mare adottati, dai rispettivi sindaci, provvedimenti di chiusura delle scuole per la giornata di giovedì 23 novembre.

Tanti problemi anche a Pescara dove è crollata una parete della Galleria San Silvestro, lungo la Circonvallazione del capoluogo adriatico. Un'autovettura è rimasta coinvolta con lievi conseguenze per il conducente.

Foto dalla pagina Facebook di Luisa Russo, sindaco di Francavilla al Mare