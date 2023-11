Torna il “FLA - Festival di Libri e Altrecose”, la 21^ edizione dal 9 al 12 novembre

Il FLA – Festival di Libri e Altrecose di Pescara torna per la sua 21^ edizione con circa duecento appuntamenti in quattro giorni, da giovedì9 a domenica 12 novembre, e un’appendice speciale martedì28 novembre all’Auditorium Flaiano per la prima presentazione nazionale del nuovo romanzo di Donatella Di Pietrantonio.

Un’edizione con lo sguardo particolarmente rivolto all’attualità e ai tanti cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo a livello geopolitico, e ancor più diffusa nella città: teatri, auditorium e musei ma anche scuole, mercati, circoli, gallerie d’arte e l’ex mattatoio, ospiteranno incontri con autori e reading, laboratori per bambini e spettacoli teatrali, workshop e mostre.

La XXI edizione del festival è stata presentata presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara da Carlo Masci, sindaco di Pescara; Maria Rita Carota, assessore alla Cultura; Alfredo Cremonese, assessore al Turismo e ai Grandi Eventi; Manuela Peschi, presidente della Commissione Cultura; Zaira Zamparelli, consigliera comunale; Giovanni Di Iacovo, fondatore del FLA; Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer, main partner anche di questa edizione del festival, e da Vincenzo d’Aquino, direttore del FLA.

Gli eventi in cartellone, quasi tutti a ingresso gratuito, sono realizzati grazie al prezioso sostegno del main partner Metamer e al contributo del Comune di Pescara. Importante anche il supporto degli altri partner Barbuscia, Deco e Banca Mediolanum. Nell’anno in cui festeggia il suo centenario, l’Istituto Tecnico Tito Acerbo rinnova la preziosa alleanza con il FLA: sabato 11 novembre l’aula magna ospiterà uno degli eventi del festival e da gennaio prenderà il via la seconda edizione di “Reading Revolution”,progetto di lettura nelle scuole incentrato sui temi dell’innovazione tecnologica, dell’ambiente e dell’economia.

Saranno oltre centocinquanta i volontari che accoglieranno gli autori e le migliaia di persone che assisteranno eventi, e più di dieci le sezioni, con le novità di quelle dedicate all’architettura (curata da Clara Verrazzo, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi G. d’Annunzio), alla fotografia (in collaborazione con Mood Photography), alla danza (curata dalla giornalista Cristina Squartecchia) e ai grandi classici della letteratura italiana, che quest’anno vede protagonisti Carlo Emilio Gadda e Dante Alighieri. La scrittrice Valentina Farinaccio è la curatrice di X, Y, Z, scritture a confronto, mentre sono quasi cento gli autori abruzzesi selezionati per presentare al pubblico le loro opere nell’ambito della sezione “Abruzzo L.O.C.” (Letteratura di Origine Controllata), in rappresentanza di oltrequaranta case editrici.

Anche quest’anno il FLA affronterà i temi dell’ambiente e della sostenibilità, grazie agli appuntamenti pensati insieme al main partner del festival, Metamer, azienda da tempo impegnata nella commercializzazione esclusivamente di energia “verde” prodotta da fonti rinnovabili. Dopo Franco Arminio e Donatella Di Pietrantonio, sarà Fernando De Giorgi a ricevere quest’anno il Premio FLA Metamer, attribuito in ogni edizione del festival ad un autore che attraverso la sua opera abbia espresso e dedicato attenzione ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e della valorizzazione del territorio.