Tragico incidente stradale: perde la vita l'ex portiere Marco Taraborrelli

E’ venuto tragicamente a mancare, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte a Ripa Teatina, Marco Taraborrelli, 42 anni, ex portiere, stimato e conosciuto in Abruzzo e non solo.

Nella sua carriera da estremo difensore si ricordano gli anni alla Primavera del Pescara, squadra biancazzurra della quale era un grande tifoso, e poi le esperienze con Notaresco, Pergolese (Serie D marchigiana), Miglianico e Ripa Teatina. ‘Ciliegina sulla torta’ la prestigiosa parentesi nella Serie A greca con la maglia dell’Olimpiakos Pireo.

LA NOTA DELL’ASD RIPA TEATINA – Oggi è sicuramente una giornata triste per la nostra comunità e per lo sport abruzzese. Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa nella notte di Marco Taraborrelli.

Un amico, compaesano e sportivo, bandiera per tanti anni della nostra squadra di calcio.

“TARABOBO“, come veniva da tutti chiamato, ha difeso per tanti anni la nostra porta, contribuendo a stagioni importanti e gloriosa nella storia dei nostri colori. Ci uniamo al dolore della famiglia Taraborelli, in particolar modo al padre Luciano, e ai cugini Massimo ed Antonio, allo zio Mauro e la sorella Cristina.

Continua a volare anche in cielo. Cercheremo di onorarti al meglio.

I funerali di Marco Taraborrelli saranno celebrati lunedì 23 ottobre, alle ore 15,30, nella Chiesa di San Luigi Gonzaga a Pescara.