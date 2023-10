Polo fieristico d’Abruzzo, tutto pronto per la 2^ edizione di 'Progress'

Tutto pronto a Lancianofiera per la seconda edizione di Progress, il salone dell’orientamento, dell’occupazione e della formazione che potrà fregiarsi anche del patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Torna, forte di un ampio partenariato pubblico-privato e grazie a nuove sinergie costruite fra Centri per l’impiego, mondo delle imprese, reti dei servizi al lavoro e enti di formazione, sotto la regia di Polo fieristico d’Abruzzo e Regione, la fiera del lavoro, del sociale e della formazione in programma a Lanciano da venerdì 20 a domenica 22 ottobre 2023.

Nel corso della tre giorni, ospitati nei padiglioni di Località Iconicella, oltre 1700 studenti da tutto l’Abruzzo e dal Molise saranno coinvolti in attività di formazione, laboratori, workshop e potranno visitare gli stand di 65 espositori qualificati in tema di servizi per il lavoro e la formazione professionale. Proprio grazie al partenariato con le Università di Teramo, L’Aquila, Bari e Lumsa di Roma e al coinvolgimento fattivo della Direzione scolastica regionale, e quindi di numerosi istituti superiori abruzzesi e molisani; i più giovani saranno coinvolti in esperienze interattive e di ascolto che permetteranno loro di scoprire il vasto panorama di percorsi formativi e i relativi sbocchi occupazionali e conoscere le figure professionali più ricercate e le competenze richieste oggi sul mercato occupazionale.

Progress aprirà le sue porte anche al mondo delle imprese ospitando il forum politiche attive del lavoro di Confindustria Chieti Pescara sul tema “Un valore per persone, imprese e territori” che vedrà fra i relatori Giovanni Bocchieri, coordinatore nucleo PNRR Stato-Regioni del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della presidente del Consiglio dei Ministri. Presenti la Camera di Commercio Chieti Pescara con un seminario sulla certificazione delle competenze per la meccatronica e il Consorzio Universitario di Lanciano che tratterà di transizione socio-culturale tra ricerca, formazione e imprese. Spazio alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia che parteciperanno con iniziative particolari ed attività dimostrative. Presenti a Progress 2023: Esercito italiano, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Presenti anche associazioni di protezione civile e primo soccorso che mostreranno le proprie attività ed ambiti di intervento.

Grazie al sostegno di Tua Abruzzo, Mobility partner di Progress, saranno messe a disposizione corse gratuite per le scuole secondarie che parteciperanno alla fiera. Main sponsor di Progress è Humangest, network di oltre 90 filiali in Italia e in Europa e player di riferimento nel mercato del lavoro, che promuoverà incontri di formazione ed informazione a servizio del singolo utente ma anche delle imprese.

Tante le attività proposte nell’area fieristica con oltre quaranta gli appuntamenti costruiti grazie al contributo fattivo di Anpal Servizi che permetteranno di approfondire le diverse tematiche legate all’occupazione: dalle nuove professioni, alla transizione digitale, dall’orientamento, alla competitività, alla formazione continua fino all’impatto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Inoltre Tua Abruzzo porterà a Lancianofiera simulatori di guida dei vettori che permettono di riprodurre l'esercizio di uno o più treni su una linea ferroviaria che potranno essere “sperimentati” dagli interessati e presenterà il corso di formazione finanziato dalla Regione Abruzzo per figure professionali da impiegare nel trasporto ferroviario.

“Con l'obiettivo di osservare un mondo del lavoro in continuo cambiamento - spiega Donato Di Campli, presidente di Lancianofiera – a Progress porteremo in vetrina le opportunità per chi è in cerca di occupazione o di riqualificazione professionale e per tutti coloro, studenti in primis, che vogliono intraprendere percorsi di formazione”

“Progress è un evento unico che offre l’opportunità di incontrare direttamente i protagonisti della Rete dei Servizi e delle Politiche del Lavoro. È importante rafforzare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati impegnati nell’erogazione dei servizi per il cittadino. Sul tema, come Assessorato - fa sapere l’assessore al Lavoro della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale –stiamo concentrando il massimo degli sforzi con la nuova programmazione europea 2021-2027. Trentanove milioni di euro sono stati stanziati per incentivi finalizzati all’occupazione, alla formazione e alla riqualificazione professionale, frutto di un lungo lavoro di ascolto. Innanzitutto, per dare una risposta alle necessità dei disoccupati di lungo periodo, degli over 50, delle donne a tutela delle fasce più fragili”.

Progress può contare sul patrocinio di: Ministero del Lavoro, Regione Abruzzo, Province di Chieti, Pescara e Teramo, Comune di Lanciano, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confindustria Abruzzo, Confindustria Chieti Pescara, Cna Abruzzo, Bper Banca.