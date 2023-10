Armonia dei Numeri e la Matematica del Mediterraneo: Piergiorgio Odifreddi porta la cultura a GO

Nell'ambito della nuova stagione autunnale di GO, acronimo per "Guardiagrele Opera”, il famoso matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi offrirà un’ esperienza di conoscenza e cultura, con un focus particolare sulla relazione tra la matematica e la musica. L'evento, che si svolgerà il 16 e il 17 ottobre, si svolge all’interno della nona edizione di questa manifestazione culturale e musicale di Guadriagrele.

La serata di lunedì, alle ore 21, presso il cinema-teatro Garden di Guardiagrele, vedrà Odifreddi tenere una conferenza sul tema "Armonia dei Numeri". In questa presentazione, il matematico esplorerà i profondi e complessi legami tra la matematica e la musica, un argomento che affascina gli appassionati di entrambi i campi. Accompagnato dalla talentuosa violinista Cristina Palucci e dalla violoncellista Simona Abrugiato, il pubblico sarà immerso in un'esperienza unica che unisce l'arte della musica all'astrazione della matematica.

Inoltre, nella giornata di martedì l'illustre matematico si rivolgerà agli studenti dell'Istituto Algeri Marino di Casoli e alle classi quarte e quinte della secondaria di secondo grado dell'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele riportando all’attenzione la tematica del giorno precendente.

Nel pomeriggio Odifreddi si recherà al Teatro Fenaroli di Lanciano per incontrare gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei, dove parlerà della "Matematica del Mediterraneo." Questo argomento si inserisce nel contesto del progetto "Storia della Matematica," coordinato dalla prof.ssa Hilenia De Titta.

La decisione di coinvolgere le scuole in questa iniziativa è motivata dalla volontà di promuovere un approccio problematico ai temi culturali e scientifici.

“L’intellettuale ha a mio avviso una funzione preminente, - afferma il direttore artistico di Go, Maurizio Colasanti - deve possedere intraprendenza teorica, porsi come avanguardia nel suo campo, essere dissidente dal pensiero dominante, e infine sollecitare il desiderio di conoscenza anche quando le sue tesi non sono condivise. Nelle nostre iniziative, noi di GO Abruzzo abbiamo sempre ritenuto di dover sottoporre al pubblico una prospettiva che alimenta la riflessione più che la condivisione, le domande più che le risposte.”

“Piergiorgio Odifreddi – aggiunge il direttore - ci è sembrato l'uomo giusto proprio per questo, per una serata in cui la musica viene guardata da un’angolazione asimmetrica rispetto alla solita prospettiva estetico-sentimentale. La ciurma di GO non si è fatta scappare questa occasione ghiotta per andare a scovare, con l'aiuto di un personaggio come Odifreddi, il baco delle nostre contraddizioni, anche quelle musicali”.

Dal canto suo l’organizzatore e portavoce dell’Associazione “Guardiagrele Opera”, Antonello Lupiani” sottolinea come “I rapporti tra matematica e musica sono affascinanti e profondi. La musica, in quanto forma d'arte basata sulla struttura e sulle relazioni tra suoni, può essere analizzata attraverso concetti matematici come ritmo, frequenza e armonia. Dall'uso della teoria dei numeri nella costruzione di scale e accordi alla comprensione matematica della percezione uditiva, l'intersezione tra queste due discipline offre un'opportunità unica per esplorare la bellezza dell'ordine e della simmetria all'interno della creatività umana.”

“Introdurre scienziati di fama nelle scuole – conclude Lupiani - può fornire agli studenti un'esperienza educativa unica e preziosa. Attraverso l'interazione diretta con esperti rinomati, gli studenti possono essere ispirati a perseguire carriere scientifiche e ad apprezzare l'importanza della scienza nella società moderna. Questo tipo di coinvolgimento può anche aiutare a rendere l'apprendimento scientifico più tangibile e accessibile, portando l'entusiasmo e la curiosità nella classe”.