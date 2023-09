'La Notte Europea dei Ricercatori 2023', tutto pronto al Campus di Chieti

One World, One Health, One Thousand Cultures è il tema dell'edizione 2023 de La Notte Europea dei Ricercatori, in programma venerdì 29 settembre, presso il Campus universitario di Chieti.

Dal primo pomeriggio a notte inoltrata, studenti, scolaresche e l’intera comunità del territorio, potranno prendere parte alla notte universitaria più lunga dell’anno, in cui ricercatori e docenti della “d’Annunzio” metteranno a disposizione la conoscenza sviluppata e maturata nel mondo accademico, attraverso esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, alternati a spettacoli, concerti e performance artistiche, oltre a momenti di puro svago e aggregazione.