A Chieti il convegno conclusivo del Progetto “Safe Place Safe Play”

Nell’ambito del Progetto Safe Place Safe Play, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara, capofila del progetto, e le Associazioni Focolare Maria Regina E.T.S. e L'Angelo Custode, partner del progetto, organizzano il Convegno conclusivo che si terrà il 21 settembre, alle ore 9.30, presso l'Auditorium del Rettorato nel Campus universitario di Chieti.

Al Convegno prenderanno parte gli operatori e i professionisti coinvolti nelle attività progettuali che condivideranno risultati, esperienze e criticità del progetto. Saranno presenti: Nicoletta Verì, Assessore regionale alla Salute e Pari opportunità, Pietro Quaresimale, Assessore regionale alle Politiche Sociali, Cecilia Angrisano, Presidente del Tribunale per i Minorenni L’Aquila, Anna Rita Mantini, Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica di Pescara, Maria Concetta Falivene, Garante Infanzia e Adolescenza, Alessandra Berghella, Vice Presidente CONI Abruzzo ed Enrico Perilli, Presidente Ordine degli Psicologi Abruzzo.

Nella prima parte verrà presentato il “patto di rete” per la protezione dei minori in ambito sportivo. Il convegno, completamente gratuito, prevede il rilascio di 4 crediti ECM, 3 crediti CROAS e per il personale scolastico la frequenza consente l’esonero dal servizio nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, deve essere effettuata entro il 15.09.2023 sul sito https://www.ibambini.it/site/formazione/corsi/detail/179