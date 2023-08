Pennapiedimonte, successo al Relais Scaffe per "Penna d'Horo" fra moda, enogastronomia e turismo esperenziale

Si è svolto lunedì 7 agosto 2023, presso il Relais Scaffe di Pennapiedimonte, gestito dall'imprenditrice Cinzia Santoferrara, la 49esima sfilata di Horo, "Penna d'Horo", nella quale una quindicina di modelle hanno sfilato con gli abiti di alta modo dell'atelier "L'Horo di Ely" di Elisabetta Scataglini sito a Francavilla al Mare. Ha chiuso la sfilata un preziosissimo abito rosso dello stilista Simone Racioppo, indossato da Ester, figlia della titolare del Relais. L'evento é stato presentato dalla giornalista Monica Campoli.

Il Relais Scaffe é una struttura turistica ricettivo - ristorativa, sospesa nella cornice esclusiva, fra mare, cielo e montagna, del Balzolo località mistico - naturalistica a due passi dal borgo di Pennapiedimonte, pressoché interamente realizzato in pietra magellana, alle pendici orientali della Maiella.

L'immobile, costruito in pietra dagli antichi scalpellini della scuola della Maiella teatina di Pennapiedimonte, é proprietà comunale ed é stata da alcuni mesi riqualificata, gestita, e valorizzata dall' imprenditrice in rosa Cinzia Santoferrara, proprietaria anche della Cantine Colle del Sole che ha intenzione di continuare a promuovere la struttura anche in inverno con la realizzazione di numerose iniziative a settimana, in collaborazione sia con l'amministrazione comunale, sia con la proloco di Pennapiedimonte: "Stiamo promuovendo in collaborazione con la locale Pro loco capitanata dal Presidente Massimiliano Pennelli, eventi ed iniziative per promuovere il turismo esperienziale. In tale contesto, - ha spiegato Cinzia Santoferrara - va inserita l'attività di riqualificazione e valorizzazione della struttura ricettiva che gestiamo di proprietà comunale al Balzolo. Stiamo realizzando - ha continuato Cinzia Santoferrara - più eventi a settimana e abbiamo intenzione di continuare anche in inverno al chiuso in struttura, avvicinando i nostri ospiti al mondo del vino, dell'olio, micologia e distillati".