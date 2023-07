"Silvio Paolucci candidato presidente della Regione Abruzzo"

Il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto Francesco Menna e Mario Pupillo, già sindaco di Lanciano e presidente della Provincia di Chieti nel periodo 2014-2021 si fanno promotori di una sottoscrizione di amministratori pubblici per Silvio Paolucci candidato presidente alle prossime elezioni regionali.

"I sindaci e i consiglieri conoscono i cittadini, problemi e risorse dei propri territori come nessun altro. Ecco perché raccogliamo le istanze di molti di loro che ci chiedono a gran voce di essere rappresentati in una coalizione larga e plurale, estesa e inclusiva, a sostegno di un progetto politico e civico che abbia in Silvio Paolucci il capitano di questa squadra. La lunga esperienza, la passione civica e la competenza di Paolucci è la migliore garanzia per i sindaci e i cittadini del territorio, abbandonati in questi anni di governo della destra con i danni che sono sotto gli occhi di tutti, purtroppo, come dimostra il disastro della sanità pubblica ad ogni livello in provincia di Chieti. Vogliamo le persone al centro di questo progetto e Silvio Paolucci presidente con una grande coalizione democratica, solidale e attenta ai problemi dell'Abruzzo: lanceremo a questo proposito una sottoscrizione di sindaci e amministratori per scrivere insieme il futuro del nostro territorio e il programma di governo con Silvio Paolucci presidente".