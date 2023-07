Manuela Loffredo nominata direttrice amministrativa ad interim della Asl Lanciano - Vasto - Chieti

Sarà una donna a prendere temporaneamente il posto lasciato vacante dall’ex direttore amministrativo della Asl Lanciano – Vasto – Chieti, Giovanni Stroppa, che è stato nominato al vertice dell’Ast di Ancona.

Infatti, il direttore generale della Asl, Thomas Schael, ha provveduto a nominare la nuova direttrice amministrativa facente funzioni in attesa dell’elenco degli idonei stilato dalla Regione Abruzzo. Ad assumere la carica sarà Manuela Loffredo, attuale direttrice delle Risorse Umane all’interno dell’azienda, a decorrere dalla giornata di ieri, lunedì 17 maggio, fino al prossimo 30 settembre.

La Loffredo è una nota professionista molto apprezzata in virtù della sua lunga carriera e della competenza sviluppata nel suo settore. Nel corso degli anni ha dimostrato particolare abilità in ambito di programmazione, reclutamento, relazioni sindacali, aspetti contrattuali e gestione dei rapporti con il personale universitario convenzionato.

La nuova direttrice vanta una laurea in Giurisprudenza e ben tre specializzazioni: Diritto amministrativo” presso l’Università degli Studi di Bologna, “Programmazione, Organizzazione e Gestione delle Aziende e Servizi Sanitari” presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e in “Economia ed Organizzazione dei Servizi Sanitari” presso l’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara.

Nel corso degli ultimi anni un importante contributo è stato offerto alla Direzione Aziendale in merito alla redazione di atti finalizzati alla reingegnerizzazione dell’organizzazione aziendale.

“La nostra Azienda dispone di competenze al femminile che è giusto valorizzare - ha spiegato il direttore Schael - e dopo Maria Di Sciascio alla Direzione Sanitaria ho scelto di avvalermi del supporto di una professionista di lunga esperienza come Manuela Loffredo, alla quale formulo gli auguri per un proficuo lavoro. Il mio cordiale in bocca al lupo va per il nuovo incarico a Giovanni Stroppa, che ringrazio per l’attività svolta a Chieti.”