Guida sicura e preventiva, corso per 40 operatori della Asl Lanciano Vasto Chieti

Un corso di guida sicura e preventiva per quaranta operatori del 118 della Asl Lanciano, Vasto, Chieti.

È in programma mercoledì 12 e giovedì 13 luglio nell’Autodromo internazionale di Ortona, e sarà tenuto da Alfredo De Dominicis, docente Aifos, Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza, e da altri istruttori dello staff Dedo driving school.

Saranno presenti il direttore del corso Adamo Mancinelli, responsabile del 118 Asl 2; il direttore della Formazione aziendale Rocco Mangifesta, il responsabile del corso di guida sicura del 118 Asl 2, Carlo Campitelli. Partecipa all’incontro anche il direttore generale della Asl 2, Thomas Schael.

Un’iniziativa quanto mai importante che coinvolgerà circa quaranta autisti impegnati nella due giorni ortonese, con lezioni di teoria e di guida pratica in diverse condizioni, con due autoambulanze, un’auto medica e un’auto normale.

Le due giornate saranno organizzate con alternanza di lezioni teoriche, pratiche e anche con indicazioni su come evitare gli incidenti causati da altri o spiegazioni sull’alimentazione sequenziale, per limitare il rischio di colpi di sonno mentre si è alla guida. E ancora esercizi per la frenata di emergenza con schivamento, guida con carrello che simula la sbandata del retrotreno, neuroscienze applicate alla guida (comportamenti virtuosi), sfida di abilità a tempo tra i partecipanti.