Comitato Infezioni Ospedaliere Asl, Jacopo Vecchiet il nuovo responsabile

Ha un nuovo responsabile il Comitato Infezioni Ospedaliere della Asl Lanciano Vasto Chieti. E’ Jacopo Vecchiet, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale di Chieti, che ha ricevuto la nomina del direttore generale Thomas Schael.

Si tratta, com’è noto, di uno strumento efficace per garantire la sicurezza del paziente durante la sua permanenza in ospedale; svolge compiti di verifica e sorveglianza nella lotta contro infezioni contratte in ambiente ospedaliero, che possono determinare complicanze evitabili e prolungamento dei tempi di degenza.

“Ringrazio per la fiducia - ha detto Vecchiet - che mi impegno a onorare organizzando un gruppo di lavoro snello ed efficiente, dove la componente medica e quella infermieristica sappiano agire sulla base di protocolli condivisi. E’ importante investire sulla formazione per arrivare a sviluppare in tutte le articolazioni aziendali una diffusa cultura del rischio clinico e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, perché solo così potremo fare davvero prevenzione e migliorare i risultati”.

All’origine del contagio possono esserci cause di varia natura, quali l’uso prolungato di dispositivi medici invasivi che possono favorire l’ingresso di microrganismi, l’indebolimento del sistema di difesa dell’organismo, l’insorgenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, dovuta soprattutto all’uso scorretto di tali farmaci. Le infezioni possono verificarsi in ogni ambito assistenziale, in ospedale come negli ambulatori, nelle cure domiciliari e nelle strutture territoriali.