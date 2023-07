Ospedale di Chieti, navetta gratuita dal parcheggio di via Montello

In sinergia con il Comune di Chieti per riorganizzare le aree di sosta e facilitare il parcheggio per gli utenti che devono recarsi in ospedale.

E' stato riattivato il bus navetta gratuito che collega l’area pubblica comunale da 140 posti auto di via Montello (nella zona vicina al Villaggio Mediterraneo) e l’ingresso del “SS. Annunziata”, e presterà servizio no stop, ogni 15 minuti, dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì per consentire ai cittadini di raggiungere agevolmente l’ospedale. Il servizio è offerto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, pertanto chi ne usufruisce non dovrà pagare nulla.

Il Comune, per propria parte, contribuisce al progetto con una tariffa calmierata per la sosta, pari a 1 euro per mezza giornata, sia al mattino che al pomeriggio, mentre per l’intera giornata è di 2.50 euro. L’iniziativa è parte di un progetto più ampio finalizzato a migliorare la fruibilità della struttura, e ridisegna tutte le aree adibite a parcheggio a servizio dei cittadini, del personale dipendente e degli addetti alle manutenzioni, nonché degli universitari specializzandi.

Un secondo step, pure di attivazione immediata, consiste nel ripristino della sosta a pagamento nell'area sita a sud-est del nosocomio (area indicata con P1 nella planimetria, che favorisce una migliore disponibilità di posti auto lasciati liberi dai dipendenti che non intendono servirsene. Con tale iniziativa viene ripristinata la condizione pre - emergenza Covid-19, con una disponibilità di parcheggi a pagamento pari a circa 240 stalli. La gestione del pagamento verrà gestita tramite l'installazione di una cassa automatica e supervisione, all'occorrenza, di personale addetto al servizio di vigilanza. Contestualmente verranno meglio definite, previo adeguamento della viabilità con barriere di accesso/uscita e segnaletica orizzontale e verticale, le aree di sosta indicate in planimetria con i simboli P3 e P4 riservate al personale dipendente, che prevedono circa n. 300 stalli. Analoga e più precisa definizione riguarda l'area di sosta per dializzati e personale addetto alla manutenzione, indicata in planimetria con il simbolo P5.

Più a medio termine, fra circa 3 mesi, è prevista una terza iniziativa finalizzata a consentire principalmente agli utenti esterni la sosta nei parcheggi indicati in planimetria con i simboli P1 e P2, previo pagamento di una tariffa oraria da definire, gestito tramite apposita cassa automatica con supervisione da parte del personale addetto alla vigilanza. Sono previsti, inoltre, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e l'installazione di nuove sbarre di entrata/uscita e quant'altro necessario per una migliore fruibilità delle aree di sosta.