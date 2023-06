'Notte Romantica nei Borghi più belli d'Abruzzo e Molise', ecco gli appuntamenti

Al via l’evento nazionale dedicato all’Amore più atteso dell’anno: la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia – 8^ edizione

Più di 1000 eventi diffusi negli oltre 220 borghi partecipanti

Lo speciale focus “Flash Mob Unplugged” confermato anche per questa edizione.

Sabato 24 giugno, il sabato successivo al solstizio d’estate, come’è consuetudine da ormai otto anni I Borghi più belli d’Italia diventeranno i protagonisti di una serata indimenticabile, dedicata a tutti gli innamorati: la Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia.

L’evento è molto sentito dagli amministratori, proloco e associazioni locali: la promozione e la valorizzazione dei piccoli borghi è strettamente legata anche agli eventi, elemento imprescindibile nella strategia di attrazione di flussi turistici dei territori. Come sappiamo, la crisi innescata dalla pandemia ha contribuito a mettere ancora più in luce le infinite possibilità di turismo sostenibile, lento ed esperienziale che questi “gioielli” dell’Italia Nascosta offrono, e ciò è stato possibile anche grazie agli eventi.

Ogni borgo è al lavoro per predisporre il proprio programma della Notte Romantica, nel rispetto del format base indicato dall’Associazione: via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per celebrare amore e romanticismo in una serata magica, dove riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera dell’Italia dei Borghi.

Due i momenti caratterizzanti e unificanti:

- il dessert “Pensiero d’amore”, servito in tutti i ristoranti dei borghi e come ogni anno appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso: per il secondo anno consecutivo il dessert porta la firma di Iginio Massari, famoso chef-influecer e personaggio televisivo;

- il consueto bacio di mezzanotte coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini - brandizzati Notte Romantica e totalmente biodegradabili - a suggellare il successo di un evento che riesce ogni anno ad andare oltre le più rosee aspettative.

L’elenco dei Borghi partecipanti alla Notte Romantica è disponibile sul sito www.borghipiubelliditalia.it

Un’occasione per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi nei Borghi più belli d’Italia abruzzesi e molisani – afferma Antonio Di Marco, presidente dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise”–. Una serata indimenticabile, a lume di candela, in un’atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie dei nostri centri storici per gustare i menù studiati per l’occasione. Un evento per gli appassionati e gli innamorati, che potranno ammirare la bellezza dei nostri Borghi in ogni forma: non solo l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale ma anche angoli suggestivi, paesaggi incontaminati, filosofia del buon vivere e prelibatezze enogastronomiche.

In Abruzzo e Molise saranno 20 i borghi nei quali ci si potrà dichiarare amore: