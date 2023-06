Giuristi Cattolici, convegno su “Giustizia riparativa e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale”

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 23 giugno 2023 alle ore 15.15, presso il Seminario Regionale San Pio X a Chieti, si terrà il convegno "GIUSTIZIA RIPARATIVA e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale", organizzato dalle sezioni locali abruzzesi dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Un momento formativo di grande spessore, che vedrà protagonisti il Professor Luciano Eusebi, Ordinario di Diritto Penale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto. Modererà il dibattito il Prof. Michele Cascavilla, presidente dell'UGCI di Chieti. Il tema è di grande attualità ed è estremamente interessante, non solo per gli operatori del diritto, ma per tutti coloro che credono in una giustizia che sappia promuovere progetti di bene di fronte al male e che sia in grado di ricucire le ferite invece di alimentare l'odio. Tanto è stato fatto in questa direzione, anche grazie alla Riforma Cartabia, ma tanto c'è ancora da fare. Occorre, però, acquisire la consapevolezza che non si tratta di una visione buonista della vita, ma di un investimento di sicurezza per la società. Nulla rafforza la credibilità e il ruolo della norma che è stata violata, più del fatto che la stessa persona che l'ha violata torni a riconoscerne il valore, attraverso un percorso personale di cambiamento.

È la prima volta che le Unioni dei Giuristi Cattolici abruzzesi promuovono un evento in comune. Gli attuali Presidenti delle Unioni di Teramo (avv. Claudio Strozzieri), Pescara (avv. Francesco Grilli), Chieti (prof. Michele Cascavilla), Lanciano-Ortona (avv. Gina Della Fazia) e Vasto (avv. Raffaella Valori), insieme al Delegato regionale (dott. Giuseppe Carinci), hanno avviato un proficuo percorso di collaborazione che, attraverso momenti formativi "itineranti" fra le varie sedi regionali, vuole contribuire ad affermare i principi dell'etica cristiana nell'esperienza giuridica, per essere lievito nella società.

L'evento è gratuito, aperto a tutti, ed è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti ai fini della formazione continua degli avvocati.