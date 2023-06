Il Premio internazionale Alfredo Salerno è realtà

Il Premio Internazionale Alfredo Salerno diventa legge.

"Il Consiglio regionale, approvando all'unanimità la proposta a mia firma, rende omaggio a un grande sindaco a cui viene dedicato un riconoscimento per gli artisti più meritevoli. Ringrazio tutti i miei colleghi per aver compreso il valore di questa iniziativa in ricordo di Alfredo, sindaco di Fallo, deceduto lo scorso 6 dicembre 2021 a soli 55 anni, mentre si trovava a lavoro nel proprio ufficio in Comune”.

A comunicarlo è il consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi, firmatario del progetto di legge che istituisce il premio: “Alfredo Salerno ha guidato il Comune di Fallo fino all'ultimo dei propri giorni con coraggio, dedizione e amore per i cittadini. Lo ha fatto ottenendo risultati straordinari, come la battaglia vinta per il pagamento dei sovra-canoni BIM per la centrale Sant'Angelo di Antino, grazie alla quale sessanta Comuni hanno ottenuto da Acea oltre tre milioni e mezzo di euro. Ha dato lustro alla sua comunità, una delle più piccole d'Abruzzo, che grazie alla sua intraprendenza è stata capace di attrarre personaggi internazionali come l’ex Presidente del Sud Africa Petrus Kgalema Motlanthe e l’attore statunitense Michael Madsen.

A questo si aggiunge l'organizzazione di 'Fallo di notte', un evento annuale di musica e spettacolo che ha sempre richiamato nel paese tante persone ogni estate. Ed è proprio partendo da questa iniziativa che ho voluto omaggiarne la memoria proponendo al Consiglio regionale l'istituzione di un Premio, dedicato agli artisti delle arti figurative e performative, che portasse il suo nome, seguendo il solco da lui tracciato in tutti questi anni.