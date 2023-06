"Ruote in... Guardia 2023", regole e tecniche per una guida sicura

Una giornata dedicata a imparare i concetti di equilibrio e prudenza alla guida di un monopattino elettrico: è stata quella organizzata a Guardiagrele, in Largo Garibaldi, dall’Automobile Club Provinciale di Chieti, con la collaborazione dell’Autoscuola a marchio ACI-Ready2Go di Ortona.

Il direttore dell’Ente, Roberto D’Antuono, ha voluto chiudere con questa novità assoluta il ciclo di lezioni di educazione stradale da lui tenuto in precedenza nelle classi, nell’ambito del progetto scolastico “Ruote in… Guardia” 2023.

Gli istruttori hanno allestito sulla piazza un percorso che contemplava l’esecuzione di particolari esercizi di abilità e si sono messi a disposizione dei ragazzi di tutte le classi terze della scuola media dell’Istituto Omnicomprensivo cittadino per far comprendere loro i pericoli connessi all’utilizzo di questo nuovo mezzo di trasporto, alto e sottile come un pedone, ma veloce più di una bicicletta e con una struttura molto fragile.

«La micromobilità è ormai una realtà in molte città e si sta estendendo in tutto il Paese e va letta come un’opportunità importante, complementare e sinergica al trasporto pubblico locale e a quello privato» ha dichiarato l’avv. Mario Aloè, Presidente dell’Automobile Club Provinciale di Chieti «Nelle nostre autoscuole vogliamo formare i nuovi conducenti sulla convivenza di tutte le forme di mobilità e, soprattutto, sul massimo rispetto della vita e della libertà di tutti».

«Chi guida il monopattino elettrico» ha spiegato il titolare dell'Autoscuola ACI-Ready2Go Francesco Montebello «necessita anch’egli di un’adeguata educazione stradale, ma soprattutto deve avere la giusta consapevolezza, deve sempre ricordarsi che, sebbene sia alla guida di un mezzo a due ruote ed elettrico, circola comunque nel traffico. Ecco perché è necessario che tutti imparino le regole e le tecniche per guidare in maniera sicura e nel rispetto delle norme del codice della strada».

«Grazie all’Automobile Club Provinciale di Chieti, oggi, sappiamo che i nostri neopatentati del prossimo futuro conosceranno i monopattini e sapranno come comportarsi» ha concluso il prof. Stefano Palmerio, referente scolastico del progetto “Ruote...in Guardia” 2023.