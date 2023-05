'Giornata mondiale senza tabacco', Centro Antifumo di Chieti attivo per la sensibilizzazione

Il 31 maggio ricorre la Giornata senza tabacco indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'obiettivo è di sensibilizzare e informare la popolazione sugli effetti che il fumo di sigaretta produce sulla salute.

“Essere o non essere …. questo è il dilemma!” è lo slogan della campagna lanciata quest'anno dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con lo scopo di sensibilizzare la popolazione alle tematiche dei meccanismi della dipendenza, dell'astinenza da fumo e delle malattie respiratorie fumo correlate.

Al fine di avviare un processo di Community Lab per la cittadinanza e di partecipazione consapevole nella giornata di mercoledì 31 maggio dalle ore 16 alle ore 19 a Chieti presso Corso Marrucino personale sanitario del Centro Antifumo, della U.O.C. SerD ASL Lanciano Vasto Chieti, delle Associazioni Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e della Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro Onlus sarà a disposizione dei cittadini per la distribuzione di materiale educazionale, la misurazione della funzione polmonare, l’attività d'informazione, di orientamento e di comunicazione delle modalità di accesso ai programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco presso il Centro Antifumo.