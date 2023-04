Francesco Cipollone direttore sanitario 'a tempo' della Asl Lanciano Vasto Chieti

Francesco Cipollone, Professore Ordinario di Medicina all’Università “d’Annunzio” e Capo Dipartimento della Asl Lanciano Vasto Chieti, è stato designato Direttore Sanitario facente funzioni della stessa Azienda Sanitaria.

La nomina è stata formalizzato con delibera del direttore generale Thomas Schael, nella quale si evidenzia la necessità di individuare un dirigente medico a cui assegnare temporaneamente le funzioni vicarie di Direttore Sanitario aziendale. Si tratta di un incarico di durata limitata, nelle more della definizione delle procedure regionali per l’aggiornamento degli elenchi degli idonei dai quali attingere per la nomina.

Com’è noto, la Regione aveva emanato un avviso pubblico per integrare l’albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Amministrativo delle Asl, scaduto a fine marzo (ruolo che negli ultimi anni era stato ricoperto dal dottor Angelo Muraglia).

“Pertanto - si legge in una nota della Asl della provincia di Chieti -, in attesa di disporre dell’elenco aggiornato, per l’Azienda sanitaria si è reso necessario procedere a una assegnazione temporanea, al fine di assicurare la continuità dell’attività istituzionale e garantire la piena e corretta gestione dei compiti aziendali, nonché per coadiuvare il direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza sanitaria”.