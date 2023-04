"L'ora solare" su Tv2000: Don Matteo Gattafoni ospite di Paola Saluzzi

Tra gli ospiti della conduttrice Paola Saluzzi il giovane sacerdote Don Matteo Gattafoni, originario di Scerni e formatosi in seno alla comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Vasto, parroco di San Remigio Vescovo a Fara San Martino e amministratore della parrocchia del Santissimo Salvatore a Palombaro. Per i più piccoli ha scritto “Il mio amico Gesù”, per imparare a pregare, ringraziare e perdonare e “Ave mamma del cielo, il rosario per i bambini”.