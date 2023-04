Bonus Trasporti: ecco come fare e chi puÃ² richiederlo

Dalle ore 8:00 di lunedì 17 aprile, è possibile presentare la domanda per richiedere il Bonus Trasporti. Il voucher fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali.

COME SI USA IL BONUS TRASPORTI 2023

Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

A CHI E' DESTINATO

Il Bonus Trasporti potrà essere richiesto dalle persone fisiche con un reddito entro le 20 mila euro. Il Voucher si potrà richiedere per se stessi o per i beneficiari minorenni a carico. Il richiedente dovrà accedere con il proprio SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) nel portale ed indicare il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore potrà richiedere il bonus per il proprio figlio minorenne.

CLICCA QUI PER IL BONUS TRASPORTI