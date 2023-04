H)-Open week sulla salute della donna: possibili visite gratuite

Anche gli ospedali della provincia di Chieti offriranno visite e consulenze gratuite alle donne dal 17 al 22 aprile 2023 per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in occasione dell’ottava edizione dell’(H)Open Week promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in vista della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.

Appuntamenti sono previsti negli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto, secondo il calendario indicato su www.asl2abruzzo.it e su www.bollinirosa.it.

Le oltre 250 strutture del network dei Bollini Rosa che in tutta Italia hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza e a distanza nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne, ma anche degli uomini.

Di seguito il calendario degli appuntamenti in provincia di Chieti