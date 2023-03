Omaggio a Lucio Dalla nell'80° anniversario della sua nascita

Il 4 Marzo 2023 ricorre l'80° anniversario della nascita di Lucio Dalla (nato a Bologna il 04/03/1943 e morto a Montreux, Svizzera il 01/03/2012 ).

Lucio aveva un forte legame con l’Abruzzo ed il Molise, infatti aveva acquistato due case: una nelle Isole Tremiti e l'altra a Santo Stefano di Sessanio in provincia dell’Aquila. In entrambe le case, amava rifugiarsi per scrivere canzoni.

Spesso, con il suo gommone, dalle Tremiti sbarcava sulla Costa dei Trabocchi per deliziarsi della vista di questa favolosa costa e gustare i piatti della prelibata cucina. Famosa è una sua frase che mette in risalto l’affetto e l’ammirazione per l’Abruzzo: "Sono rimasto incantato dalla bellezza dei posti, dalla squisitezza della gente e dalla bellezza della natura!”

Ebbene, la prima canzone che gli è stata ispirata da tutto ciò è "4 marzo 1943” con cui si classificò terzo al Festival di Sanremo nel 1971. Ecco perché proprio oggi, nell’80° anniversario della sua nascita, gli rendiamo omaggio con l'interpretazione di questa canzone, attraverso un videoclip in cui ci sono tutte le copertine dei suoi album.