I ragazzi dell'Anffas in scena con Natale in Casa Lucariello

Prosegue la stagione di prosa del Teatro Camillo De Nardis di Orsogna per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il circuito regionale ACS e il Comune di Orsogna.

Dopo l’annullamento causa neve nel mese di gennaio, venerdì 3 marzo alle 21.00, i ragazzi e i volontari della compagnia teatrale “L’Aquilone” dell’Anffas Onlus di Lanciano porteranno in scena lo spettacolo "Natale a Casa Lucariello", una rivisitazione in vernacolo lancianese liberamente ispirata all'opera tragicomica di Eduardo De Filippo.

Ricordiamo che l’Anffas Onlus è un’Associazione Autonoma costituita da Soci Amici e Soci Ordinari, ossia familiari di persone portatrici di disabilità a livello psicomotorio, intellettivo e/o relazionale.

Tra i servizi offerti da questa Associazione vi è il centro diurno “L’Aquilone”, nato ventitré anni fa come Centro Socio – Educativo - Occupazionale (C.S.E.O.) per attività abilitanti e volte in particolar modo all’acquisizione dell’autonomia di vita e all’inserimento di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, come ad esempio il laboratorio teatrale.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza.

Info & prevendita BIGLIETTI al numero di telefono 3286622979 e possibilità di acquisto la sera stessa dell’evento presso il botteghino del teatro.