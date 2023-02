Terremoto in Turchia e Siria, tornati in Italia tre lavoratori abruzzesi

Sei giorni dopo la terribile scossa di terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria continua la ricerca dei dispersi e si scava disperatamente tra le macerie. Il passare dei giorni mostra sempre più la dimensione del sisma registrato nella notte tra domenica e lunedì. Il bilancio continua a salire di ora in ora mentre tra le macerie avvengono anche veri e propri miracoli con il ritrovamento di persone ancora vive.

Con la macchina dei soccorsi, immediatamente partita da tanti Stati anche europei, è iniziata anche la conta per ogni ambasciata dei propri concittadini rintracciati o dispersi. Tra loro c’erano anche tre abruzzesi, dipendenti della Diatec Andritz di Collecorvino, che si trovavano all’hotel Dedeman di Gaziantep dal 9 gennaio, giunti in Turchia per motivi di lavoro.

Davide Tini di Silvi Marina, Luigi Di Giovanni di Pescara e Antonio Torelli di Miglianico – questi i loro nomi – scioccati e spaventati ma incolumi sono rientrati in Italia atterrando all’aeroporto di Fiumicino per poi tornare dai propri cari in Abruzzo.