Acqua, tornano le interruzioni programmate notturne a Vasto e in altri diciotto comuni

Interruzioni programmate “al fine di evitare disservizi nella erogazione idrica” è il crono programma settimanale con cui la Sasi, società che gestisce il servizio idrico in quasi tutti i Comuni della Provincia di Chieti, comunica la sospensione del normale flusso d’acqua previsto nelle ore serali e notturne.

La settimana scorsa questo programma ha interessato solo il comune di Guardiagrele. Con l’ultimo aggiornamento settimanale la Sasi ha esteso nella “Zona capoluogo” e nelle contrade fino a lunedì 13 febbraio “dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno seguente” la disposizione.

Tornano, dopo una settimana in cui nulla era stato disposto, le interruzioni programmate a Vasto e in altri diciotto comuni in tutto il territorio della provincia. Questo il crono programma completo.