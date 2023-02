Acqua, interruzioni programmate notturne solo a Guardiagrele

Questa settimana nel territorio della Provincia di Chieti non è segnata dal consueto bollettino della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico in quasi tutti i Comuni, ad eccezione di Guardiagrele.

Da mesi ogni settimana (con solo due volte in cui non è accaduto) in una ventina di Comuni l’erogazione idrica è stata sospesa nelle ore serali e notturne. Interruzioni, ha sempre sottolineato la Sasi, previste “al fine di evitare disservizio nella normale erogazione idrica”. Dopo alcune settimane in cui il numero era sceso a diciotto in questi giorni si è passati solo ad uno, Guardiagrele appunto.

Sia in “zona capoluogo” che nelle contrade, si legge nella comunicazione della Sasi, l’acqua non arriverà nei rubinetti da mezzanotte alle sei del mattino.

A queste interruzioni programmate nelle giornate di ieri ed oggi si sono aggiunte due sospensioni non differibili “a seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose”. Ieri l’interruzione ha coinvolto la “zona centro storico” e le contrade, oggi “zona via Cinque Quattrini”.